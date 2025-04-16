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Головне за день: «Суд ДНР» засудив трьох «азовців». Рада продовжила воєнний стан

16 квітня 2025, 23:47

Головне за день: «Суд ДНР» засудив трьох «азовців». Рада продовжила воєнний стан

Політика

 Верховна Рада на 90 днів продовжила воєнний стан в Україні – до 6 серпня. За це рішення проголосували 357 нардепів, проти один. Також парламент на 90 днів продовжив мобілізацію – до 6 серпня. За її продовження проголосували 346 народних депутатів, проти один, утримався один. В обох випадках проти голосував нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Суспільство

 У повністю зруйнованому Бахмуті російські військові розвісили плакати на честь 80-річчя Перемоги на рекламних щитах, що вціліли, і розмалювали ліхтарні стовпи російськими прапорами. Ці ліхтарі більше не працюють, а саме місто давно покинуть мешканці.

В окупованому Луганську ФСБ затримала "агента української спецслужби", який нібито "готував теракт" проти "депутата народної ради ЛНР". Судячи з опублікованого відео, співробітники ФСБ під час затримання відкрили вогонь.

У Маріуполі російська окупаційна влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі міста «Гавань». За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, окупанти планують збудувати так званий «громадсько-діловий центр».

«Верховний суд ДНР» на окупованій Донеччині незаконно засудив трьох військовослужбовців Національної гвардії України (полк «Азов») – Владислава Ручку, Андрія Ярошинського та Дмитра Ігнатенка – до позбавлення волі. Їх ув'язнили у колонію терміном від 23 років 9 місяців до 24 років.

У 2024 році до російських судів надійшло понад 17,4 тисяч цивільних позовів про визнання людей загиблими або зниклими безвісти. Це рекордне значення як мінімум з 2010 року, випливає із аналізу даних Судового департаменту. Найчастіше військових просять визнати саме загиблими, а не зниклими безвісти.

Бойові дії

 Окупанти завдали авіаційних ударів по житлових кварталах Херсона, одна людина загинула, ще троє поранено. У селищі Берестрок на Донеччині внаслідок атаки чоловік 58 років отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Вночі росіяни вдарили по приватному сектору Одеси, пошкоджено житлові будинки. Костянтинівку російські війська обстріляли двічі, поранено жінку.

Через обстріл військ РФ у Дніпрі загинула дівчина, ще семеро людей постраждали. Серед них дев'ятимісячна дівчинка, якій лікарі надали допомогу на місці. Про такі попередні дані повідомив керівник ОВА Лисак.

У Волноваському районі Донецької області російські військові розстріляли українського полоненого, який не мав при собі зброї.

Росія вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичному секторі, незважаючи на безумовну згоду України на ці умови, заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Міноборони РФ заявило про захоплення селища Калинове на Донеччині. За даними аналітичного проекту DeepState, більша частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ, проте окремі ділянки на околицях все ще залишаються у так званій сірій зоні – там точаться бої.

У квітні почали втрачати в інтенсивності штурмові дії російської армії на Покровському напрямі, повідомили аналітики DeepState. ЗС РФ змушені відновлюватися після втрат, які зазнали наприкінці березня та на початку квітня.

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