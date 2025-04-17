У Дніпрі троє людей загинули і 30 поранені після нічної атаки росіян — ОВА

Через нічний удар росіян у Дніпрі кількість загиблих зросла до трьох. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Після нічної атаки безпілотників армії РФ кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох. Серед загиблих одна дитина. Постраждали 30 людей. Про це вранці 17 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено корпус навчального закладу, гуртожиток, харчове підприємство, пошту, друкарню, адмінбудівлю, магазини та авто.

Серед постраждалих — четверо дітей. Вони перебувають у задовільному стані.

«До лікарень доставили п'ять осіб, їм надають медичну допомогу», — повідомив Лисак.

Також він додав, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них: студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. До робіт залучено важку комунальну техніку.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 квітня в Дніпрі було зафіксовано 10 вибухів за 15 хвилин, спостерігалися перебої з електрикою. Місцеві жителі повідомляли, що російські дрони-шахеди групуються навколо міста. Сталося кілька пожеж. Пошкоджено житлові будинки.