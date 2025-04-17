На Луганщині колишніх військовослужбовців ЗС РФ влаштували у школи: в ОВА розповіли, чого окупанти «вчать» дітей

В окупованій Луганській області у навчальні заклади влаштували 55 людей, які брали участь у бойових діях у лавах російської армії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, більшість із них «викладає» предмет «з основ безпеки та захисту батьківщини».



«На прикладі скоєних на території України воєнних злочинів школярам розповідають про «роль РФ у сучасному світі», а також вчать підлітків стрільбі, військовій інженерії та управлінню БПЛА», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що в Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди.