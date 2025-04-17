Росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: одна людина загинула, шістьох поранено

Минулої доби війська російської окупаційної армії 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість — дістали поранень.
Волноваський район. У Піддубному Комарської громади 1 будівлю зруйновано та 3 пошкоджено.
Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 22 будинки.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 будинки та 3 господарські споруди; у Зарічному поранено 2 особи, зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 41 об'єкт: 26 у Зорі, 14 у Полтавці та 1 у Яблонівці. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 122 особи, зокрема 10 дітей, зазначив начальник ОВА.
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