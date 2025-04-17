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Мільйони гривень у банках та понад 100 тисяч доларів готівкою. Що декларує родина головного прокурора Луганщини Сергія Василини

17 квітня 2025, 10:29

Мільйони гривень у банках та понад 100 тисяч доларів готівкою. Що декларує родина головного прокурора Луганщини Сергія Василини

Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина. Фото: прокуратура Луганщини Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина. Фото: прокуратура Луганщини

Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.

«Новини Донбасу» розповідають, що родина головного прокурора Луганщини задекларувала за минулий рік.

Нерухомість

 У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області Сергій Василина орендує будинок загальною площею 120 квадратних метрів.

У місті Буча на Київщині дружина Василини володіє приватним будинком загальною площею 125,2 квадратних метра та земельною ділянкою загальною площею 597 квадратних метрів.

Автомобілі

 Голова облпрокуратури декларує мотоцикл BMW R nineT 2018 року випуску.

Також Сергій Василина має право користуватися легковим автомобілем Mini Cooper 2018 року випуску та позашляховиком BMW X3 2022 року випуску. Першою машиною володіє дружина Василини, другу - вона орендує.

Корпоративні права

 Дружина керівника прокуратури Луганщини має 20% корпоративних прав у компанії «Архітектурно-конструкторське бюро Південь-Буд» та 33% – у компанії «Кіфа-Буд». За даними системи YouControl, перша компанія займається діяльністю у сфері архітектури, а друга – виготовленням виробів із бетону для будівництва.

Доходи

 Сергій Василина за 2024 рік на посаді керівника Луганської обласної прокуратури заробив 1 757 048 гривень.

Дружина Василини отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 3 192 456 гривень.

Банківські рахунки

 На рахунку в одному з українських банків голова обласної прокуратури зберігає 163 572 гривні.

Дружина Сергія Василини на рахунках у двох українських банках зберігає 3 020 671 гривню.

Готівка

 У готівковому вигляді Василина зберігає 10 700 доларів, а його дружина – 95 000 доларів, 10 000 євро та 400 000 гривень.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларував за 2024 рік керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

ТЕГИ

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Сергій Василина
Місця
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Організації
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