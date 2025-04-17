Нічний удар РФ: збито 25 Shahed, 30 імітаторів не досягли цілей

ППО України збила 25 Shahed. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 17 квітня (з 20:00 16 квітня) російські війська завдали масштабного комбінованого удару по території України. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

РФ використала:

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з Ростовської області,

3 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з тимчасово окупованої Луганщини,

75 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА Shahed та інших дронів над сходом, північчю, півднем і центром країни.

30 безпілотників-імітаторів втрачено - вони не досягли цілей і не завдали шкоди. Унаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Харківська, Сумська та Дніпропетровська області.