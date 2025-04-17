Нічний удар РФ: збито 25 Shahed, 30 імітаторів не досягли цілей

У ніч на 17 квітня (з 20:00 16 квітня) російські війська завдали масштабного комбінованого удару по території України. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
РФ використала:
Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА Shahed та інших дронів над сходом, північчю, півднем і центром країни.
30 безпілотників-імітаторів втрачено - вони не досягли цілей і не завдали шкоди. Унаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Харківська, Сумська та Дніпропетровська області.
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