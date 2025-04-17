Вночі дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ: там дислокується ракетна бригада

Ракетна бригада в Іванівській області РФ вночі знову зазнала атаки безпілотників. Ілюстративне фото

Безпілотники знову атакували Шую в Іванівській області Росії. Там дислокується бригада, яка завдала ракетного удару по Сумах. Про це повідомляють росЗМІ.

«Українські безпілотники в ніч проти 17 квітня атакували місто Шуя в Іванівській області. Обласна адміністрація оголосила, що атаку відбили, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні ТАСС.

Очевидці зняли момент атаки, а також пожежу, яка почалася після удару.

Видання ASTRA геолокувало один із відеозаписів, встановивши, що його знято за 180 метрів від військового містечка 112-ї ракетної бригади ЗС РФ.

Один із очевидців, який зняв відео, стверджував, що пожежа сталася на території військової частини, пише ASTRA.

Нагадаємо, раніше українські розвідники заявили, що саме 112-а ракетна бригада, що базується в Шуї, завдала удару по Сумах 13 квітня, в результаті якого загинули 35 людей і понад 100 дістали поранень.

Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували Шую. Тоді повідомлялося, що легкі поранення дістали дві особи.