Росія вночі ракетами та «шахедами» атакувала Ізюм: загорілися будинки, постраждали сім людей

16 квітня з 21:15 до 22:00 російські військові здійснили комбіновану атаку на місто Ізюм Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Окупанти завдали ударів двома ракетами та п'ятьма безпілотниками. Для атаки росіяни використовували БПЛА «Герань-2» – «Шахед». Тип ракет встановлюється.
Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, навчальний заклад.
Поранення отримали п'ять людей: дві жінки, двоє чоловіків та дівчинка 7 років. Ще у двох місцевих жительок гостра реакція на стрес.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов розповів, що загорілися три приватні будинки на площі 600 квадратних метрів.
Нагадаємо, що вранці 17 квітня російські військові атакували машину швидкої допомоги в Херсоні, внаслідок чого є поранені.