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Військові зі складу російських націоналістів назвали мирних жителів України «законною ціллю»

17 квітня 2025, 12:14

Військові зі складу російських націоналістів назвали мирних жителів України «законною ціллю»

«Законною ціллю» вважають мирних жителів України у підрозділі російських націоналістів «Еспаньола». Фото: телеграм-канал «Еспаньола» «Законною ціллю» вважають мирних жителів України у підрозділі російських націоналістів «Еспаньола». Фото: телеграм-канал «Еспаньола»

У російському військовому підрозділі «Еспаньола» назвали мирних жителів України «законною ціллю», пише видання ASTRA.

Повідомляється, що російські військові з підрозділу «Еспаньйола» заявили, що розглядають усіх мирних жителів України як допустимі військові цілі та не проводять різницю між цивільними та військовими. За їхніми словами, виняток можливий лише для тих, хто співпрацює з російськими силами безпосередньо.

«По-справжньому мирне населення України навряд чи можна відокремити від воєнщини та терористів. Численні теракти на території Росії й у зоні бойових дій; безперервний терор і залякування громадян Росії у глобальній мережі; телефонне шахрайство, що реалізується з української території, — все це явно демонструє, що у війну проти нашого населення залучені не лише комбатанти, а й так званий "мирняк"», — мотивували свою позицію бійці на офіційній сторінці підрозділу в Telegram.

Також до об'єктів, які на думку бійців підрозділу пов'язані з «українською хунтою» та є законною ціллю, у пості віднесено «будь-які об'єкти, які київська воєнщина використовує у своїх інтересах і на яких їй прислуговує "мирняк"».

«Дійсно, мирними громадянами з української території ми готові вважати лише тих, як ми вже повідомляли, хто виходить на авторизований зв'язок за допомогою створених нами ботів. Тільки отримавши гарантії на співпрацю з Росією та відданість Російському Світу, ми готові відносити тих чи інших громадян України до союзників, а не противників», — резюмують свою позицію бійці «Еспаньйоли».

ASTRA зазначає, що у батальйоні «Еспаньола» служать футбольні фанати та російські націоналісти, зокрема нацболи.

Раніше член бригади «Еспаньйолу» Євген Рассказов («Топаз») звинуватив соцмережі у демографічній проблемі. Він же неодноразово публічно закликав «видаляти геніталії і зрізати губи, щоб оголити щелепу» українським військовополоненим.

Також у березні з'явилася інформація, що телеграм-канал, який пише від імені нібито розчарованих українців «іній», веде один із командирів «Еспаньйоли» та ексредактор РІА ФАН Сергій Загатін.

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