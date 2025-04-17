Морпіхи 36-ї бригади продовжують знищувати ЗС РФ дронами на Сумщині

Загарбники РФ намагаються сховатися від дронів ЗСУ. Фото: кадр із відео

Морпіхи 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують завдавати ударів по російських штурмовиках та піхоті на кордоні Сумської області. Відео своєї роботи оприлюднили «Вартові» бригади.







На кадрах видно, як дрони вражають групи російських військових, які пересуваються пішки та на квадроциклах.

За даними «Кордон.Медіа», українські сили відновили та утримують позиції в районі Володимирівки Хотінської громади.



Водночас окупаційна армія продовжує інтенсивні обстріли прикордоння в Шосткинському та Конотопському районах.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували пункт дислокації ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах.