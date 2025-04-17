Український військовий розповів американським журналістам про удар РФ по Сумах

Внаслідок російського удару по Сумах 13 квітня загинули 35 людей Фото: ДСНС

Журналісти американської газети The Washington Post знайшли військового, який брав участь у церемонії нагородження військовослужбовців ЗСУ у Сумах, під час якої Росія завдала удару по місту.

За даними видання, учасники церемонії під час ракетної атаки не постраждали. Загиблі – десятки мирних жителів, які опинилися поряд із місцем удару.

Церемонія нагородження проходила у підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів Олександр. У момент удару він та інші військові, включаючи товаришів по службі по 117-й бригаді, перебували в безпеці, зазначає газета.

У цей час дружина Олександра на вулиці намагалася допомогти шестирічній приймальній дочці військового, яка дістала осколкове поранення легені. Нині дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Проведення нагородження у Сумах Олександр вважає непотрібним та безвідповідальним. Місто знаходиться близько до кордону з Росією, не має серйозної ППО і регулярно атакується, пише WP.

Олександр воював у Бєлгородській області. Саме звідти його викликали на нагородження до Сум, що, за його словами, викликало в нього роздратування: «Мені не потрібні ці медалі та папери. Я хочу вбити всіх російських солдатів і повернутися додому до свого цивільного життя».

Він вважає «на 100 відсотків відповідальним» за смерть та поранення звільненого після ударів голову військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха.

Невдоволення чиновниками у зв'язку з проведенням церемонії нагородження висловила і Алла Зубакієва, мати 13-річного Михайла, який постраждав під час удару: «Я злюся не лише на росіян — я також вважаю за відповідальну владу». Новину про звільнення Артюха вона сприйняла зі схваленням: «І слава богу».

Згідно з міжнародним правом, обидві сторони конфлікту мають намагатися запобігти шкоді цивільному населенню, зазначає WP.

Росія запустила ракети по жвавій частині міста, що призвело до великої кількості жертв. Однак і від України міжнародні норми вимагають уникати розміщення військових цілей у густонаселених цивільних районах. Коли війська захищають житлові масиви від атак, виконати цю вимогу дуже важко, але такі заходи як церемонія нагородження не виглядають обов'язковими, додає газета.

За даними української влади, загинули 35 мирних жителів, двоє з них – діти. Друга із запущених по місту ракет «була, ймовірно, начинена осколковими елементами і вибухнула в повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях», заявив голова військової адміністрації міста Сум Сергій Кривошеєнко. Сліди детонації бойової частини ракет із уражаючими елементами — шрапнеллю — було видно на фото з місця удару по Сумах.

Українська влада офіційно не підтверджувала проведення церемонії нагородження військових у день удару. Але про це заявляли деякі посадовці, зокрема мер міста Конотоп Артем Семініхін. Останній назвав винним у події голову ОВА області Артюха.

Сам чиновник сказав журналістам, що не ініціював нагородження, а лише був запрошений на захід.

У вівторок Володимир Зеленський звільнив Артюха.