Росіяни показали авіаудари по Херсону

Російські окупанти опублікували відео авіаударів по Херсону. Кадри атаки оприлюднив у своєму телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
Раніше російська армія завдала масованих авіаударів по Центральному району міста. Один чоловік загинув на вулиці, ще кілька людей дістали поранення.
Також РФ знищила льодову арену «Фаворит», а сьогодні внаслідок нової атаки постраждали медики — ворог вдарив по машині швидкої допомоги.
За даними Генштабу ЗСУ, на Придніпровському напрямку росіяни провели три наступальні штурми, але успіху не мали.
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