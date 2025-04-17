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Росіяни обстріляли Костянтинівку та два селища на Донеччині: загинули дві людини, ще чотири – поранені

17 квітня 2025, 14:04

Росіяни обстріляли Костянтинівку та два селища на Донеччині: загинули дві людини, ще чотири – поранені

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Донецька ОВА

17 квітня в період з 08:40 до 08:50 російські війська із РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Поблизу будинку загинув 53-річний місцевий житель. Також постраждали дві жінки 51 та 72 років – у них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом та порізи.

Крім того, авіація РФ скинула, ймовірно, авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на село Русин Яр Іллінівської громади. У приватному будинку загинув 60-річний чоловік.

Ще дві людини отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення у селищі Новоекономічне Покровського району. Жінку у віці 31 року та 71-річного чоловіка госпіталізували. Тип озброєння встановлюється.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та гаражі.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Костянтинівки загинула одна людина.

ТЕГИ

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Костянтинівка Новоекономічне Русин Яр
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