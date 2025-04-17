ЗСУ зірвали масований наступ РФ під Оріховим

Російська армія провела один із наймасштабніших наступів, спробувавши прорвати оборону на захід від Оріхового силами батальйону піхоти та близько 40 одиниць техніки.
Мінус 29 ворожих бойових машин, 140 окупантів, виведено із ладу три танки: бій з окупантами Запорізькому напермку в районі Оріхова - Кам'янського pic.twitter.com/oe1raRAPU7- Акцент (@AkzentZaporozhe) April 17, 2025
За даними джерела «Говорять Снайпер+», більшу частину цієї групи було знищено. Сили оборони Півдня України за добу завдали ударів по тилах і позиціях окупантів.
Втрати ЗС РФ: 183 солдати, 14 артсистем, 3 танки, 52 одиниці техніки, ЗРК «Бук-М3», 11 дронів (включно з Supercam і Zala), 2 станції РЕБ, радіолокаційна станція, човен, антени управління БпЛА і Starlink, склад боєприпасів, сховища ПММ і БП, а також 47 укриттів.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість ворожих штурмів.
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