Заступник начальника Генштабу ЗС Росії отримав 7 років колонії за хабарі

У Росії одержав вирок за хабарі заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Вадим Шамарін. Фото: Комерсант

Заступника голови Генштабу Збройних сил РФ Вадима Шамаріна засудили до семи років колонії суворого режиму. Про це з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Московський гарнізонний військовий суд засудив заступника начальника Генштабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна до семи років колонії суворого режиму у справі про отримання хабарів.

Шамаріна визнали винним у отриманні хабарів на 36 мільйонів рублів від керівництва пермського телефонного заводу «Телта», який у 2019-2023 роках отримав контракти на постачання Міноборони пристроїв зв'язку на понад 1,4 мільярда рублів.

Видання зазначають, що Шамаріна також позбавили звання генерал-лейтенанта та на сім років заборонили обіймати посади в органах державної влади. Окрім того, суд конфіскував майно генерала на суму близько 36 мільйонів рублів.

Звинувачення просило для заступника голови Генштабу покарання у вигляді 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. ТАСС повідомляв, що генерал частково визнав провину та уклав угоду зі слідством.

Захист Шамаріна заявив, що не оскаржуватиме вирок.

Зазначається, що Вадима Шамаріна заарештували у травні 2024 року. Адвокат Ігор Дюкін повідомляв, що Шамаріна того ж місяця усунули з посади заступника голови Генштабу. При цьому він наголошував, що генерала не звільнено, а виведено за штат.

Як зазначає «Медіазона», Шамарін був узятий під варту незабаром після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова та відставки міністра Сергія Шойгу.