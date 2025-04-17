Армія РФ авіабомбами, дронами та артилерією атакувала Херсон: є загиблий та багато поранених

17 квітня російські загарбники кількома авіаційними бомбами, безпілотниками та з артилерії вдарили по Центральному району Херсона. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Також ЗС РФ дронами атакували Дніпровський район міста.
Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 12 людей постраждали. Важкі поранення отримав хлопчик 15 років, у нього мінно-вибухова та відкрита черепно-мозкова травми. Лікарі виборюють його життя.
У пресслужбі Національної поліції в Херсонській області розповіли, що у місті пошкоджені 10 багатоповерхівок та інших будівель, приміщення автосалону, п'ять цивільних машин та службовий автомобіль поліції.
Нагадаємо, що вранці 17 квітня російські військові атакували машину швидкої допомоги в Херсоні, внаслідок чого є поранені.