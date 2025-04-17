Зеленський: Росія може завдати нових ударів по енергетиці України у великодні дні

Росія може завдати нових ударів по українській енергетиці найближчим часом. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із працівниками енергетичного сектору 17 квітня.



«Ми знаємо, до чого готується Росія. Маємо дані від розвідки та спецслужб. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові атаки», — наголосив глава держави.



Він підкреслив, що захист енергетичної системи України продовжується і залежить не лише від військових та систем ППО.



«Захист — це не лише ракети та ППО. Це й робота кожного чесного фахівця на місцях — у громадах, регіонах. Вдячний усім, хто робить так, щоб в Україні було світло, щоб ми могли відновлюватись», — сказав президент.



За його словами, третю зиму повномасштабної війни Україна пережила без блекауту. Попри численні відключення, руйнування та загрози, енергосистема країни зберегла цілісність та працездатність.



«Це велике досягнення. Завдяки сотням тисяч українців, які захищають об'єкти, ремонтують обладнання під обстрілами, підтримують роботу електростанцій та мереж, Україна не втратила своєї енергетики», — підсумував Зеленський.



У ході зустрічі президент вручив державні нагороди енергетикам за відданість справі та внесок у стійкість енергосистеми.

Росія вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичному секторі, попри безумовну згоду України на ці умови. Про це заявив представник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.