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У Костянтинівці дуже почастішали удари дронами – МВА

17 квітня 2025, 16:24

У Костянтинівці дуже почастішали удари дронами – МВА

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

У місті Костянтинівка Донецької області ситуація залишається дуже напруженою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, місто і вся громада щодня зазнають російських обстрілів з усіх видів озброєння.

«Це і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські обстріли, і авіаційні удари. Дуже почастішали удари дронами та безпілотними системами», – сказав Горбунов.

Нагадаємо, що вранці 17 квітня російські війська з РЗСВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.

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