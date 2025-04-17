У Костянтинівці дуже почастішали удари дронами – МВА

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

У місті Костянтинівка Донецької області ситуація залишається дуже напруженою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, місто і вся громада щодня зазнають російських обстрілів з усіх видів озброєння.



«Це і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські обстріли, і авіаційні удари. Дуже почастішали удари дронами та безпілотними системами», – сказав Горбунов.

Нагадаємо, що вранці 17 квітня російські війська з РЗСВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.