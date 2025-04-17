Прихована розвідка у Києві: росіянин шпигував для ФСБ під прикриттям роботи на радіо

Кіберпідрозділ СБУ затримав у Києві 47-річного громадянина Росії, який, працюючи звукорежисером на одній із популярних українських радіостанцій, одночасно виконував завдання, поставлені спецслужбою РФ.



Як з'ясували слідчі, росіянин збирав розвіддані для підготовки терактів у центрі столиці. Зокрема, він стежив за місцями паркування автомобілів біля адмінбудівель Сил оборони, щоб вибрати цілі для можливих атак.



За даними СБУ, у перервах між роботою на радіо він обходив центральні вулиці Києва та таємно фотографував позашляховики, які вважав військовими. Щоб не викликати підозри, знімки він робив, імітуючи розмову телефоном.



Зібрану інформацію агент передавав своєму куратору через месенджер, оформляючи докладні звіти. Надалі спецслужби РФ планували підірвати зафіксовані автомобілі за допомогою дистанційно керованих саморобних вибухових пристроїв.



Співробітники СБУ затримали підозрюваного, коли той проводив повторну розвідку біля одного із оборонних об'єктів. У нього вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він контактував із представниками ФСБ та вів приховане фільмування.

Слідство встановило, що затриманий мешкає у Києві вже понад десять років і раніше працював у різних медіаструктурах, включаючи ті, які мали зв'язки із проросійськими політичними силами. Наприкінці 2024 року його завербував представник ФСБ, особу якого встановлено.



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України – за несанкціоновану передачу відомостей про розміщення українських військових формувань під час дії воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також слідство розглядає можливість додаткової кваліфікації його дій.

Жителя Краматорська засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він збирав дані про фортифікаційні споруди та позиції Сил оборони України в Краматорському районі, повідомили в Офісі генерального прокурора.