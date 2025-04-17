Нацгвардійці розгромили російські війська під Покровськом: окупанти втратили понад 100 одиниць техніки

17 квітня 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина» НГУ відбила масштабний механізований штурм та розгромила російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
На штурм ЗС РФ кинули велику кількість техніки: більшість були бойові броньовані машини та мотоцикли. Також наступали близько двох рот живої сили.
В результаті бою знищені 96 мотоциклів, 21 ББМ, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Армія РФ втратила понад 240 військовослужбовців убитими та пораненими.
Нагадаємо, що українські війська зупиняють просування армії РФ на Покровському напрямку.