США не підтримали резолюцію ООН через пункти про російську агресію проти України

Генеральна асамблея ООН 17 квітня ухвалила резолюцію про співпрацю між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи. Документ підтримали більшість, проте дев'ять країн проголосували проти — серед них Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан та США. Про це повідомляє пресслужба ООН.



Резолюція, за словами представника Люксембургу (що тимчасово головує в Комітеті міністрів Ради Європи), зазвичай приймається консенсусом раз на два роки — починаючи з 55-ї сесії Генасамблеї 2000 року. Він висловив жаль, що цього разу формулювання, у тому числі щодо гендерної термінології, викликали заперечення на етапі консультацій.



Особливу увагу приділили пункти, пов'язані з агресією Росії проти України. Представник Люксембургу підкреслив, що ці положення залишаються важливою частиною документа, оскільки торкаються ключових напрямів взаємодії між Радою Європи та ООН.



Представник США пояснив, що його країна цінує внесок Ради Європи у захист прав людини, демократію та верховенство права. Однак Вашингтон не підтримав резолюцію саме через формулювання, що стосуються війни РФ проти України.



«Ці положення не сприяють просуванню миру», — заявив він, додавши, що стійке врегулювання конфлікту залишається пріоритетом як для США, так і для країн-членів Ради Європи.

Наприкінці березня глава Кремля Володимир Путін заявив, що в Україні немає законної влади, з якою можна вести переговори, і що «там» можна запровадити зовнішнє управління «під егідою ООН, США». Україна та європейські партнери різко відкинули такий розвиток ситуації.