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Макрон, Рубіо та Віткофф обговорили Україну, тарифи та Близький Схід

17 квітня 2025, 18:00

Макрон, Рубіо та Віткофф обговорили Україну, тарифи та Близький Схід

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом та державним секретарем США Марко Рубіо. Після переговорів 17 квітня відбувся робочий обід у Єлисейському палаці.

Як повідомили на офіційному сайті палацу, у зустрічі також взяли участь міністр у справах Європи та закордонних справ Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник Макрона Еммануель Бонн.

Основну увагу на переговорах було приділено можливостям запуску мирного процесу для припинення російської агресії проти України. Обговорення відбувалося у контексті нещодавнього обміну думками між Макроном та президентом США Дональдом Трампом, а також у рамках роботи «Коаліції охочих», співголовами якої є Франція та Велика Британія. Останнє засідання цієї коаліції відбулося 27 березня у Парижі.

Президент Франції також запросив взяти участь у переговорах Джонатана Пауелла, радника національної безпеки Великобританії.

Окрім українського питання, учасники обговорили торгово-тарифні відносини між ЄС та США, а також ситуацію на Близькому Сході — у контексті зусиль щодо деескалації.

Як зазначили у французькій адміністрації, ця зустріч стала ще одним прикладом регулярного стратегічного діалогу між Парижем та Вашингтоном з ключових міжнародних питань та підтвердженням відданості обох країн принципам багатосторонньої взаємодії.

Тим часом 17 квітня до Парижу прибули керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров. Вони візьмуть участь у зустрічах у рамках «Коаліції охочих» та проведуть переговори з представниками США.

Генеральна асамблея ООН 17 квітня ухвалила резолюцію про співпрацю між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи. Документ підтримали більшість, проте дев'ять країн проголосували проти — серед них Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан та США. Про це повідомляє пресслужба ООН.

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