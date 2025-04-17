Втрачений захист: із 225 систем ППО в України залишилося близько 60 — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з моменту здобуття незалежності Україна суттєво скоротила кількість систем протиповітряної оборони. Про це він повідомив журналістів під час брифінгу 17 квітня.
«1992 року в Україні було 225 систем ППО. 2019-го — близько 60. Більшість зникла в період з 2000 по 2019 рік. Куди вони поділися — не знаю, — зазначив президент.
За його словами, до 2000 року Україна ще мала приблизно 160 таких систем. Він підкреслив, що наголошує не на причинах втрати — продажу, розкрадання чи іншого, а на важливості розуміння масштабу оборонного потенціалу країни.
«Це важливо не заради докорів, а щоб розуміти, якою була щільність захисту України. А головне — якою вона має бути. Ми також маємо розуміти, який захист мають росіяни. Адже наші системи продавалися не лише на Близький Схід, а й у Росію», — додав Зеленський.
Раніше він заявив, що Україна потребує мінімум десяти систем Patriot для захисту від російських атак.