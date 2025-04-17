Український учений із Донецька став підозрюваним: СБУ розслідує справу про колабораціонізм

Повідомлено про підозру колишнього керівника «держкомітету екологічної політики та природних ресурсів за голови ДНР».



Йдеться про колишнього океанолога і полярника з Донецька, який свого часу здобув чимало професійних нагород в Україні.



Підозрюваний впроваджував російські норми господарювання на окупованій території, опікувався процесами «ліцензування» та видачі дозволів на викиди забруднювальних речовин. Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.



Крім того, керівник «екокомітету» координував переміщення товарів у Росію.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

На Донеччині суд заочно засудив трьох колишніх співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до 14 років позбавлення волі за колабораційну діяльність Засуджені також позбавлені права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 12 років, з конфіскацією майна.