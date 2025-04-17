Війська РФ почали боєм перевіряти відразу кілька напрямів фронту — що це означає

Російські війська розгортають штурмові дії ряді напрямів із використанням як військової, і цивільної техніки.



Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.



«Росіяни почали здійснювати штурмові дії та перевірку боєм на ряді напрямків, з використанням як бронетехніки, так і цивільних автомобілів та мотоциклів», — написав він.



За словами Коваленка, це свідчить про відсутність Кремля намірів завершити війну дипломатичним шляхом.



«Мета — швидко закинутися і закріпитися. Планів на світ у росіян немає — вони планують спроби наступальних дій та введення в бій резервів протягом усього літа», — додав він.

Російська армія провела один з наймасштабніших наступів, спробувавши прорвати оборону на захід від Орєхова силами батальйону піхоти та близько 40 одиниць техніки.



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