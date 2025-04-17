Трамп чекає відповіді від Путіна до кінця тижня

«Що буде з Ванечкою, якщо я помру раніше, ніж Олега обміняють», – дружина «засудженого» в РФ у «справі Азова»

Полоненого українця Олега Жаркова «засудили» на 13 років у «справі Азова». Його смертельно хвора дружина із сином у Фінляндії сподіваються лише на обмін.