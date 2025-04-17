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Трамп чекає відповіді від Путіна до кінця тижня

17 квітня 2025, 21:21

Трамп чекає відповіді від Путіна до кінця тижня

Трамп чекає відповіді від Путіна до кінця тижня

Президент США Дональд Трамп має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації. Він очікує відповіді до кінця поточного тижня.

Під час спільної пресконференції з прем'єром Італії Джорджею Мелоні у Вашингтоні на запитання журналістки, як довго він чекатиме на відповідь Володимира Путіна на його пропозицію про припинення вогню перед тим, як введе щодо РФ мито чи нові санкції, Трамп відповів: «Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня, насправді незабаром, і побачимо. Але ми хочемо, щоб смерть та вбивства припинилися».

На запитання журналіста щодо його ставлення до можливої участі Італії у відправленні миротворчого контингенту в Україну разом із Великою Британією та Францією, Трамп відповів: «Миротворчі місії завжди мені подобаються, я не проти миротворчих місій».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського та Байдена в тому, що вони «зробили жахливу роботу», яка призвела до початку війни в Україні.

Американська газета The Wall Street Journal повідомляє про суперечності в адміністрації Трампа щодо відносин з Росією. Марко Рубіо та Кіт Келлог радять президенту США зайняти жорсткішу позицію.

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