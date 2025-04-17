Трамп анонсував підписання угоди з Україною про мінерали — за тиждень

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин може бути підписана вже наступного тижня.
«У нас є угода щодо мінеральних ресурсів, яку, я думаю, буде підписано наступного четверга, скоро», — сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Овальному кабінеті.
«І я припускаю, що вони дотримуватимуться цієї угоди», — додав він.
Відповідаючи згодом на запитання про місце підписання документа, Трамп уточнив: «Я точно не знаю. Залишу це Скотту (міністр фінансів США Скотт Бессенту)».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала спочатку зафіксувати домовленості у вигляді меморандуму про наміри, поки юристи продовжують роботу над фінальною угодою.
«Американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою — це меморандум про наміри, у нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо», — зазначив Зеленський.
Підписання меморандуму може відбутися онлайн вже у четвер, 17 квітня.
Також раніше Трамп заявив, що має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації до кінця поточного тижня.