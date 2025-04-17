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Трамп анонсував підписання угоди з Україною про мінерали — за тиждень

17 квітня 2025, 22:02

Трамп анонсував підписання угоди з Україною про мінерали — за тиждень

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин може бути підписана вже наступного тижня.

«У нас є угода щодо мінеральних ресурсів, яку, я думаю, буде підписано наступного четверга, скоро», — сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Овальному кабінеті.

«І я припускаю, що вони дотримуватимуться цієї угоди», — додав він.

Відповідаючи згодом на запитання про місце підписання документа, Трамп уточнив: «Я точно не знаю. Залишу це Скотту (міністр фінансів США Скотт Бессенту)».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала спочатку зафіксувати домовленості у вигляді меморандуму про наміри, поки юристи продовжують роботу над фінальною угодою.

«Американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою — це меморандум про наміри, у нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо», — зазначив Зеленський.

Підписання меморандуму може відбутися онлайн вже у четвер, 17 квітня.

Також раніше Трамп заявив, що має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації до кінця поточного тижня.

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