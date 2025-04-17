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Головне за день: Атака на Дніпро. Нові військові адміністрації у Донецькій області

17 квітня 2025, 23:00

Головне за день: Атака на Дніпро. Нові військові адміністрації у Донецькій області

Політика

 Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій у населених пунктах Донецької області, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією. Нові військові адміністрації створено у двох районах — Маріупольському та Волноваському.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю між організацією та Радою Європи. Документ був підтриманий більшістю, проте дев'ять країн проголосували проти через пункти про російську агресію проти України. Серед них Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан та США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин може бути підписана вже наступного тижня.

Суспільство

 Журналісти американської газети The Washington Post знайшли військового, який брав участь у церемонії нагородження військовослужбовців ЗСУ у Сумах, під час якої Росія завдала удару по місту. Церемонія нагородження проходила у підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів Олександр. У момент удару він та інші військові, включаючи товаришів по службі по 117-й бригаді, перебували в безпеці.

Військово-меморіальний комплекс на цвинтарі Донецьке море в окупованому Донецьку відкриють до Дня визволення Донбасу. Кладовище розташоване на півдні Донецька. Там поховано першого голову угрупування «ДНР» Олександра Захарченка. Неподалік знаходяться могили Арсена Павлова («Моторола»), Михайла Толстих («Гіві»), Володимира Жоги («Воха»), а також Ольги Качури («Корса»).

В окупованій Луганській області до навчальних закладів влаштували 55 осіб, які брали участь у бойових діях у лавах російської армії. Більшість із них «викладає» предмет «за основами безпеки та захисту батьківщини».

Російська влада масово вилучає житло, яке належало українцям у Маріуполі. Його називають «безхазяйним». Щоб повернути квартири, власникам потрібно приїхати особисто, пройшовши фільтрацію.

Бойові дії

 Армія РФ авіабомбами, дронами та артилерією атакувала Херсон, одна людина загинула, ще 12 людей постраждали. У Нікополі загинули двоє чоловіків, ще п'ятеро поранені. Росіяни обстріляли Костянтинівку та два селища на Донеччині: загинули двоє людей, ще чотири – поранено. В Ізюмі спалахнули будинки, постраждали семеро людей. Після нічної атаки безпілотників армії РФ у Дніпрі загинули троє людей, серед них одна дитина, постраждали 30 людей.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за останні тижні ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів території поблизу селищ Вдале, Котліне та Шевченка.

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