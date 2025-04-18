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Одна людина загинула, понад півсотні поранено внаслідок російського удару по Харкову — МВА

18 квітня 2025, 08:16

Одна людина загинула, понад півсотні поранено внаслідок російського удару по Харкову — МВА

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків: є загиблий та десятки поранених. Фото: Суспільне Харків Сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків: є загиблий та десятки поранених. Фото: Суспільне Харків

У Харкові внаслідок російського удару по густонаселеному району міста на світанку 18 квітня загинула одна людина, щонайменше 54 — постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов. З його слів, серед поранених є діти.

«За попередньою інформацією, удари по Харкову завдали балістичні ракети з касетною частиною. Саме тому площа ураження дуже велика», — заявив мер.

За попередньою інформацією, постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних будинків.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ракетного удару сталося влучання у багатоквартирні житлові будинки у Основ'янському районі Харкова.

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