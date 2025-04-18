На Донеччині війська РФ просунулися в Константинополі та біля Розливу — DeepState

Російські війська просунулися біля Розливу та у Константинополі Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState у п'ятницю, 18 квітня.
«Ворог просунувся біля Розливу і в Константинополі», — повідомив він.
Про оновлену ситуацію на фронті стало відомо зі зведення аналітиків проекту DeepState, оприлюдненого в телеграм-каналі.
Напередодні аналітики повідомили про загальну ситуацію на Покровському напрямку. Згідно з їхніми дослідженнями, штурмові дії ЗС РФ тут почали втрачати інтенсивність.
Зазначається, що така ситуація склалася у російської армії вимушено: насамперед через втрати, які зазнали ЗС РФ наприкінці березня та на початку квітня. У той період інтенсивність штурмових дій противника була вдвічі вищою.
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