Росія «шахедами» атакувала Суми: під ударом виробництво пасок, є загиблий та поранена

18 квітня близько 05:00 росіяни дронами-камікадзе «Шахед» вдарили по кондитерському цеху у Сумах. Про це повідомив голова Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник.
Пошкоджено виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Поранена робітниця кондитерського цеху.
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що три «шахеди» вдарили по одному приміщенню.
Будівля пошкоджена, зруйнований дах.
У пресслужбі Сумської обласної прокуратури додали, що також пошкоджені автомобілі.
У пресслужбі ДСНС у Сумській області уточнили, що тіло загиблого дістали з-під завалів.
Нагадаємо, що 17 квітня армія РФ авіабомбами, дронами та артилерією атакувала Херсон, внаслідок чого є загиблий та багато поранених.