У Росії засумнівалися у скорому припиненні вогню

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Фото: ТАСС

Припинення вогню в Україні поки що нереалістичне. Про це у четвер, 17 квітня, заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу за підсумками закритих консультацій Ради Безпеки ООН, повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Він пояснив, що припиненню вогню перешкоджає, за його словами, «порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі».

«У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі», — сказав Небензя.

При цьому постпред РФ при ООН зазначив, що Захід не висловив готовності чинити тиск на Київ щодо дотримання мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Небензя сказав, що доповість про це Москві.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір ухвалити рішення щодо РФ після отримання від Москви інформації про готовність до припинення вогню в Україні. Він очікує на відповідь до кінця поточного тижня.

Під час спільної пресконференції з прем'єром Італії Джорджією Мелоні у Вашингтоні на запитання журналістки, як довго він чекатиме на відповідь Володимира Путіна на його пропозицію про припинення вогню перед тим, як запровадить щодо РФ мито чи нові санкції, Трамп відповів: «Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня, насправді незабаром, і побачимо. Але ми хочемо, щоб смерть та вбивства припинилися».