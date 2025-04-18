ЗСУ вдарили по базі РФ під Маріуполем: щонайменше 10 поранених

Місце удару по окупантах

Близько другої години ночі в селищі Микільське біля Маріуполя було уражено об'єкт базування російських військових. Про це повідомляє Маріупольська міськрада з посиланням на Центр вивчення окупації.



За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 окупантів, також пошкоджено три одиниці автотехніки.



«Уточнюється, чи був це цілеспрямований удар, чи наслідки спрацьовування російської ППО», - ідеться в повідомленні.

Раніше 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина» НГУ відбила масштабний механізований штурм та розгромила російських окупантів на Покровському напрямку.