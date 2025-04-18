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ЗСУ вдарили по базі РФ під Маріуполем: щонайменше 10 поранених

18 квітня 2025, 09:50

ЗСУ вдарили по базі РФ під Маріуполем: щонайменше 10 поранених

Місце удару по окупантах Місце удару по окупантах

Близько другої години ночі в селищі Микільське біля Маріуполя було уражено об'єкт базування російських військових. Про це повідомляє Маріупольська міськрада з посиланням на Центр вивчення окупації.

За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 окупантів, також пошкоджено три одиниці автотехніки.

«Уточнюється, чи був це цілеспрямований удар, чи наслідки спрацьовування російської ППО», - ідеться в повідомленні.

Раніше 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина» НГУ відбила масштабний механізований штурм та розгромила російських окупантів на Покровському напрямку.

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