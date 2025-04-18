За минулу добу росіяни обстріляли Донеччину 22 рази: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області російськими військами 17 квітня. Фото: ОВА

Упродовж 17 квітня російська армія 22 рази обстріляла населені пункти Донецької області. Є загиблі та поранені, пошкоджені та зруйновані десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Про це станом на ранок 18 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Костянтинівці 2 особи загинули та 2 дістали поранень. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю, 4 гаражі та 4 авто», — зазначив він.

Також відомо про загиблого в Русіному Яру Іллінівської громади та двох поранених у Новоекономічному.

Пошкоджено десятки будинків у Мирнограді, Родинському, Лимані, Олексієво-Дружківці та інших населених пунктах.

За словами голови ОВА, з лінії фронту за добу вдалося евакуювати 117 осіб, зокрема 23 дитини.