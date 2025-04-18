Українська ППО збила 3 ракети та 23 дрони Shahed

ППО збила 3 крилаті ракети та 23 ворожі БПЛА, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. У ніч на 18 квітня 2025 року (з 19:30 17 квітня) російські окупанти завдали удару по території України ракетами наземного базування та ударними БпЛА.
За попередніми даними, радіотехнічними військами ЗСУ було виявлено та супроводжувалося 43 засоби повітряного нападу противника: 6 ракет різних типів і 37 ударних БпЛА (у тому числі дронів-імітаторів).
Зокрема:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено знищення 26 повітряних цілей:
Ще 10 дронів-імітаторів було локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Київська області.
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