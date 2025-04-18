ЗСУ відбили найбільший мотоштурм РФ на Покровському фронті

Учора було відбито один із найбільших штурмів російських військ із застосуванням мотоциклів — подія, яка, без сумніву, увійде в історію. Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України.
За даними НГУ, наступ на Покровському напрямку тривав понад 7 годин.
У середньому за кожну годину штурму противник втрачав:
«Продовжуємо захищати нашу країну! Слава Україні!» - йдеться в повідомленні Нацгвардії.
На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах 12 населених пунктів.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 312 одиниць автомобільної та 51 одиницю спеціальної техніки окупантів.
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