ЗСУ відбили найбільший мотоштурм РФ на Покровському фронті

Армія РФ під час штурму втрачала близько 13 мотоциклів на годину. Фото: НГУ

Учора було відбито один із найбільших штурмів російських військ із застосуванням мотоциклів — подія, яка, без сумніву, увійде в історію. Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України.



За даними НГУ, наступ на Покровському напрямку тривав понад 7 годин.

У середньому за кожну годину штурму противник втрачав:

до 40 піхотинців,

близько 13 мотоциклів,

до 3 броньованих бойових машин (ББМ).

«Продовжуємо захищати нашу країну! Слава Україні!» - йдеться в повідомленні Нацгвардії.



На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах 12 населених пунктів.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили 312 одиниць автомобільної та 51 одиницю спеціальної техніки окупантів.