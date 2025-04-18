Війська РФ обстріляли Дружківку та Олексієво-Дружківку Донецької області: постраждала жінка

У селищі Олексієво-Дружківка Донецької області через російський обстріл учора постраждала жінка. Фото: ДІХМ

Вночі 17 квітня, приблизно о 22:57, селище Олексієво-Дружківка Донецької області зазнало російського обстрілу. В результаті постраждала жінка. Про це повідомив начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.

«Було зафіксовано три влучання в районі житлової забудови. Внаслідок цього постраждала жінка 1946 року народження — зараз вона перебуває в лікарні. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль», — написав Панков у своєму телеграм-каналі.

Також уночі 17 квітня під обстріл потрапило місто Дружківка Донецької області. За повідомленням обласної поліції, російські війська вдарили по місту ракетою із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство.

У селі Софіївка Дружківської громади FPV-дрон пошкодив приватний будинок.