Автомобілі, торгова марка та стипендія в університеті. Що декларує новий голова Луганської ОВА Олексій Харченко

Новий голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

17 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив начальника Сіверськодонецької МВА Олексія Харченка на посаду голови Луганської обласної військової адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі ЛОВА.



На цій посаді Харченко змінив Артема Лисогора, який був головою Луганської ОВа з 12 квітня 2023 року.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує новий начальник обласної військової адміністрації Луганщини.



Нерухомість



За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у Житомирі Олексій Харченко має право безоплатного користування квартирою загальною площею 80 квадратних метрів. Нерухомістю володіє, ймовірно, його родичка.



Також у Житомирі Харченко має зареєстроване місце проживання у квартирі загальною площею 85 квадратних метрів. Житлом володіє громадянка України.



Автомобілі



Голова ЛОВА володіє легковим автомобілем Opel Corsa 2007 року випуску та позашляховиком Mercedes-Benz GL 400 2015 року випуску.



Крім того, Олексій Харченко має право користування позашляховиком Hyundai Tucson 2016 випуску.



Нематеріальні активи



Харченко декларує торгову марку VETERANO GARAGE



Доходи



Олексій Харченко за 2024 рік на посаді голови Сіверськодонецької міської військової адміністрації заробив 284 493 гривні.



У державному університеті «Житомирська політехніка» Харченко отримав зарплату у розмірі 36 820 гривень та стипендію на суму 45 241 гривню.



Також начальник Луганської ОВА отримав прибуток від відчуження рухомого майна у розмірі 300 000 гривень.



Готівка



У готівковому вигляді Олексій Харченко зберігає 23 800 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік родина голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.