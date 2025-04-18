США незабаром можуть відмовитися від спроб досягти миру між Україною та РФ

Сполучені Штати Америки припинять посередницькі спроби досягти мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не побачать прогресу.
Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо у Парижі після зустрічі із представниками ЄС та України, передає Reuters.
«Нам потрібно дуже швидко визначити — і я говорю про питання кількох днів, — чи можливо це здійснити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так – ми беремо участь. Якщо ні — тоді ми маємо й інші пріоритети», — сказав держсекретар США.
За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп зацікавлений в угоді, але має «багато інших пріоритетів» у світі, і він «готовий рухатися далі», якщо не буде ознак прогресу.
Раніше повідомлялося, що в Росії висловили сумніви щодо швидкого припинення вогню. Про це заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу за підсумками закритих консультацій Радбезу ООН. Він пояснив, що припиненню вогню перешкоджає, за його словами, «порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі».
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