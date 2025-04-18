США незабаром можуть відмовитися від спроб досягти миру між Україною та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: NBC News

Сполучені Штати Америки припинять посередницькі спроби досягти мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не побачать прогресу.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо у Парижі після зустрічі із представниками ЄС та України, передає Reuters.

«Нам потрібно дуже швидко визначити — і я говорю про питання кількох днів, — чи можливо це здійснити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так – ми беремо участь. Якщо ні — тоді ми маємо й інші пріоритети», — сказав держсекретар США.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп зацікавлений в угоді, але має «багато інших пріоритетів» у світі, і він «готовий рухатися далі», якщо не буде ознак прогресу.

Раніше повідомлялося, що в Росії висловили сумніви щодо швидкого припинення вогню. Про це заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу за підсумками закритих консультацій Радбезу ООН. Він пояснив, що припиненню вогню перешкоджає, за його словами, «порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі».