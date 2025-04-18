У Києві тривога через загрозу балістичного удару РФ

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).
«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», - йдеться в повідомленні.
Крім Києва, про можливу загрозу балістичних ударів повідомили також у п'яти областях: Вінницькій, Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській.
За інформацією Командування Повітряних сил, застосування балістики з боку ворога зафіксовано о 12:04.
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