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СБУ затримала ексчиновницю суду, яка працювала на ГРУ та допомагала армії РФ наступати на Покровськ

18 квітня 2025, 12:46

СБУ затримала ексчиновницю суду, яка працювала на ГРУ та допомагала армії РФ наступати на Покровськ

Затримана ексчиновниця міського суду Мирнограда. Фото: СБУ Затримана ексчиновниця міського суду Мирнограда. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантка раніше працювала секретарем міського суду у Мирнограді, а нещодавно розпочала співпрацю з ГРУ та допомагала росіянам наступати на Покровськ та чекала на окупацію регіону.

За матеріалами справи, жінка «зливала» російській спецслужбі геолокації укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони України. Щоб зібрати інформацію, 34-річна фігурантка фіксувала координати українських військ під час поїздок до райцентру. Також жінка відзначала на гугл-картах маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ та оборонні лінії поблизу передової.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила жінку та затримала її за місцем проживання. Водночас спецслужба провела комплексні заходи щодо забезпечення безпеки локацій Сил оборони.

Як встановило розслідування, російське ГРУ дистанційно завербувало ексчиновницю через її однокласника, який воює на Східному фронті у лавах ЗС РФ. Для комунікації з воєнною розвідкою росіян жінка спочатку передавала розвіддані своєму знайомому, а далі він звітував куратору.

Під час затримання у фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Слідчі СБУ повідомили її про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Донеччині контррозвідка СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який шпигував для ФСБ в обмін на евакуацію родини у РФ.

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