Військові критикують перекладання бруківки в Краматорську

За 25 км від фронту у Краматорську

Краматорськ займається перекладанням бруківки. На тлі боїв за 25 км від міста подібні роботи викликають гостре обурення у військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Офіцер+», опублікувавши відповідне відео.



«На четвертому році війни розмови про плитку і тротуари повинні звучати тільки у вигляді жартів про мирне минуле...» - йдеться в повідомленні.



Автор також нагадав, що буквально позавчора писав про ймовірну нову тактику мотоштурмів росіян. І за кілька годин такий штурм відбувся на Покровському напрямку — із застосуванням близько 100 мотоциклів.



У замітці підкреслюється, що квадратний метр плитки коштує дорожче метра «Єгози» — спірального колючого дроту, який можна використовувати для захисту від мотоштурмів.



«Якщо покласти Єгозу — жоден мопед або мотоцикл не пройде», - зазначає автор.



ААналогічну позицію озвучив і телеграм-канал «Говорять Снайпер+», зазначивши, що Краматорськ знаходиться всього за 25 км від лінії фронту, а «на полях жодного окопу і клубка колючого дроту».



Військові наголошують на необхідності замість бруківки прокладати оборонні лінії: рови, загородження, «Єгозу» з інтервалом у 5-10 метрів.



«Ні піхота, ні танки, ні мотоцикли не пройдуть. Така лінія буде надійнішою, ніж Дніпро. Навіть піхоту не треба буде садити — пілоти з бродячими псами впораються», - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Краматорському напрямку ЗС РФ здійснили вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.



Раніше, у січні 2025 року з'явилася інформація, що чиновники працюють над створенням матеріального резерву в громадах.



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