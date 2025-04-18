У бригади «Азов» новий командир родом зі Слов'янська. Хто замінив Дениса Прокопенка

Підполковника Богдана «Пугача» Грішенкова призначили новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
На цій посаді Грішенков замінив Дениса «Редіса» Прокопенка.
Новий командир бригади «Азов» народився 20 жовтня 1993 року у місті Слов'янськ Донецької області. Після закінчення школи навчався у Слов'янському авіаційному коледжі, а згодом – у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Кожедуба за спеціальністю «Енергосистеми».
У травні 2015 року у віці 21 року розпочав службу в «Азові». Пройшов шлях від солдата до підполковника Національної гвардії України. Був командиром роти, начальником штабу та командиром батальйону.
10 травня 2022 року під час оборони «Азовсталі» отримав кульове поранення. Через 10 днів у складі командування Маріупольського гарнізону вийшов із території заводу та потрапив у полон РФ.
У ніч на 29 липня, коли російські окупанти підірвали барак з українськими військовополоненими в Оленівці, отримав осколкові поранення голови, ніг та рук, а також втратив два пальці на нозі.
21 вересня його звільнили з полону. Після реабілітації повернувся на службу в «Азов».
У лютому 2024 року Грішенкова призначили командиром 1-го батальйону, який проводив наступальні та оборонні операції у Серебрянському лісі та на Торецькому напрямку.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом «За мужність» III ступеня.
Нагадаємо, Денис Прокопенко очолив нещодавно створений 1-й корпус «Азов» Національної гвардії України.