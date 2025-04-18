Пєсков заявив про закінчення мораторію на удари по енергооб'єктах України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що нових вказівок начальства щодо мораторію на удари по енергетиці України немає, а закордонних контактів щодо подальшої долі мораторію Росія поки що не веде. Про це повідомляє РИА Новости.

Мораторій, за його словами, було запроваджено 18 березня терміном на 30 днів за підсумками переговорів Москви та Вашингтона.

Російське Міноборони регулярно стверджувало, що українська армія обстрілює російську енергетичну інфраструктуру. Україна також неодноразово звинувачувала Росію в атаках по енергетичній інфраструктурі.

Так, наприклад, 2 квітня президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі заявив про порушення російською стороною домовленості не завдавати таких ударів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки припинять посередницькі спроби у досягненні мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не побачать прогресу. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо у Парижі після зустрічі з представниками ЄС та України.