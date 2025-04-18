На окупованій Донеччині безробітними цього року визнали 39 громадян

Усього 39 громадян визнано безробітними цього року на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє окупаційне видання «Донецьке агентство новин» (ДАН) із посиланням на місцевий центр зайнятості.

«Усім цим людям призначено допомогу з безробіття і вже виплачено 3 млн 310 тисяч рублів», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ще більше 750 осіб отримали міру держпідтримки з професійної орієнтації з метою вибору майбутньої професії. А за гарячою лінією центрів зайнятості окупованої частини Донецької області з початку року надано понад 400 консультацій з питань у сфері зайнятості населення.