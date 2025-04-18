В Україну вдалося повернути тіла понад 900 загиблих воїнів

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих бійців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 18 квітня.
Серед повернених «на щиті» загиблі з: Покровського напрямку; Курахівського напрямку; Бахмутського напрямку; Запорізького напрямку; Харківського напрямку; Вугледарського напрямку; Луганського напрямку; Сумського напрямку.
Також повернули тіла, які перебували в російських моргах.
Зазначається, що загиблих українських воїнів вдалося повернути в результаті спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.
Поверненню загиблих бійців також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — йдеться у повідомленні.
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