В Україну вдалося повернути тіла понад 900 загиблих воїнів

Понад 900 тіл загиблих воїнів вдалося повернути до України. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих бійців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 18 квітня.

Серед повернених «на щиті» загиблі з: Покровського напрямку; Курахівського напрямку; Бахмутського напрямку; Запорізького напрямку; Харківського напрямку; Вугледарського напрямку; Луганського напрямку; Сумського напрямку.

Також повернули тіла, які перебували в російських моргах.

Зазначається, що загиблих українських воїнів вдалося повернути в результаті спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Поверненню загиблих бійців також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — йдеться у повідомленні.