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Окупанти скинули КАБи на школу в Сумській області

18 квітня 2025, 15:56

Окупанти скинули КАБи на школу в Сумській області

Результат удару КАБами по школі. Фото: Кордон.Медіа Результат удару КАБами по школі. Фото: Кордон.Медіа

Російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби (КАБи) на школу в селі Осоївка Краснопільської громади. Про це повідомляє «Кордон.Медіа».

Авіаудар також підтвердила виконувачка обов'язків голови громади Ірина Юхта.

«Ворог завдав авіаударів по навчальному закладу сьогодні рано вранці», - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки будівля школи частково зруйнована: вибиті вікна, серйозно пошкоджені дах та стіни. Крім того, в результаті удару по Краснопіллю постраждали будівлі, ангари, гаражі кількох підприємств та гаражі відділу освіти.

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