Окупанти скинули КАБи на школу в Сумській області

Російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби (КАБи) на школу в селі Осоївка Краснопільської громади. Про це повідомляє «Кордон.Медіа».
Авіаудар також підтвердила виконувачка обов'язків голови громади Ірина Юхта.
«Ворог завдав авіаударів по навчальному закладу сьогодні рано вранці», - йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки будівля школи частково зруйнована: вибиті вікна, серйозно пошкоджені дах та стіни. Крім того, в результаті удару по Краснопіллю постраждали будівлі, ангари, гаражі кількох підприємств та гаражі відділу освіти.
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