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ЗСУ за добу знищили рекордну кількість автотехніки російських військ

18 квітня 2025, 16:01

ЗСУ за добу знищили рекордну кількість автотехніки російських військ

Знищена російська автотехніка. Фото: ОСУВ «Хортиця» Знищена російська автотехніка. Фото: ОСУВ «Хортиця»

Сили оборони України за минулу добу знищили рекордну кількість автомобільної техніки російської армії. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Кількість знищеної автомобільної техніки за 17 квітня становить 312 одиниць. Йдеться про всю лінію фронту, про вантажівки різного призначення та автомобільну техніку.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» втрати окупантів за добу: автомобільної техніки – 269, спеціальної техніки – 55.

Іншим рекордним днем, коли ЗСУ за добу знищили найбільшу кількість автотехніки, є 14 грудня 2024 року. Тоді війська РФ втратили 181 одиницю.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» втрати росіян за 14 грудня становили: автотехніки – 139, спецтехніки – 19.

Нагадаємо, що 17 квітня українські війська відбили масштабний механізований штурм та розгромили російських окупантів на Покровському напрямку. В результаті бою знищені 96 мотоциклів, 21 ББМ, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Армія РФ втратила понад 240 військовослужбовців убитими та пораненими.

У ЗСУ заявили, що під час цього масштабного штурму Росія зазнала дуже великих одномоментних втрат.

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