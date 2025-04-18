ЗСУ за добу знищили рекордну кількість автотехніки російських військ

Знищена російська автотехніка. Фото: ОСУВ «Хортиця»

Сили оборони України за минулу добу знищили рекордну кількість автомобільної техніки російської армії. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Кількість знищеної автомобільної техніки за 17 квітня становить 312 одиниць. Йдеться про всю лінію фронту, про вантажівки різного призначення та автомобільну техніку.



У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» втрати окупантів за добу: автомобільної техніки – 269, спеціальної техніки – 55.



Іншим рекордним днем, коли ЗСУ за добу знищили найбільшу кількість автотехніки, є 14 грудня 2024 року. Тоді війська РФ втратили 181 одиницю.



У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» втрати росіян за 14 грудня становили: автотехніки – 139, спецтехніки – 19.

Нагадаємо, що 17 квітня українські війська відбили масштабний механізований штурм та розгромили російських окупантів на Покровському напрямку. В результаті бою знищені 96 мотоциклів, 21 ББМ, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Армія РФ втратила понад 240 військовослужбовців убитими та пораненими.



У ЗСУ заявили, що під час цього масштабного штурму Росія зазнала дуже великих одномоментних втрат.