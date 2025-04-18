В Україні під санкції потрапили Джигурда, «Шаман» та Куклачов

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про набуття чинності рішень Ради національної безпеки та оборони України від 18 квітня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».



Згідно з указом №247/2025, санкції введено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Більшість із них знаходяться на території Росії, частина — у Китаї.



Зокрема, до оновленого списку санкцій потрапили 20 російських діячів культури. Серед них — актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор та виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), режисер Єгор Кончаловський, дресувальник Юрій Куклачов, актори Оскар Кучера, Євген Миронов та Олександр Панкратов-Чорний, артист балета Ігор Сукачов, балетний артист Микола Цискарідзе та репер Роман Чумаков (Жиган).



Напередодні, 17 квітня, Володимир Зеленський заявив про намір запровадити санкції проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет «Іскандер».

Раніше Зеленський підписав укази №229/2025 та №230/2025, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій до фігурантів інформаційної війни проти України.