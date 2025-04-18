У Москві «побачили прогрес» у переговорах щодо України — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Російська сторона бачить «певний прогрес» та «напрацювання» щодо завершення війни в Україні. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у п'ятницю, 18 квітня.

«Ми вважаємо, що певний прогрес можна, власне, вже констатувати», — заявив він, і пов'язав цей «прогрес» з тимчасовим мораторієм на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Так Пєсков відповів на прохання прокоментувати заяви американської сторони про те, що США можуть вийти із процесу мирного врегулювання у разі відсутності прогресу.

«Певні напрацювання вже є, але, звичайно, попереду ще багато складних обговорень», — сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності виходу США з процесу врегулювання, Пєсков зазначив, що це питання «треба задавати у Вашингтоні».

Раніше Пєсков заявив, що нових вказівок начальства щодо мораторію на удари по енергетиці України немає, а закордонних контактів щодо подальшої долі мораторію Росія поки не веде.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки припинять посередницькі спроби досягти мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не побачать прогресу. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо у Парижі після зустрічі з представниками ЄС та України.